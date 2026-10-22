Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
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22.10.2026 06:32:29
Profitables Wachstum nimmt Fahrt auf
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Schindler Holding AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Schindler einen Auftragseingang von CHF 8 735 Mio. und einen Umsatz von CHF 8 162 Mio., was einem Wachstum in Lokalwährungen von 5,2% bzw. 2,6% entspricht. Das Betriebsergebnis stieg auf CHF 1 102 Mio., was einer EBIT-Marge von 13,5% entspricht. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 13,8%. Der Konzerngewinn erhöhte sich auf CHF 852 Mio., die Konzerngewinnmarge lag bei 10,4%. Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit betrug CHF 903 Mio.
Über Schindler
Mehr Informationen
Lars Brorson | Head of Investor Relations
Schindler Management AG
Tel. +41 41 445 32 32
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schindler Holding AG
|Zugerstrasse 13
|6060 Ebikon
|Schweiz
|Telefon:
|+41414453060
|E-Mail:
|corporate.communications@schindler.com
|Internet:
|www.schindler.com
|ISIN:
|CH0024638212, CH0024638196
|Valorennummer:
|002463821
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2420024
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2420024 22.10.2026 CET/CEST
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