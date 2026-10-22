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WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

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22.10.2026 06:32:29

Profitables Wachstum nimmt Fahrt auf

Schindler Holding AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Profitables Wachstum nimmt Fahrt auf

22.10.2026 / 06:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

  • Auftragseingang und Umsatz im 3. Quartal: Wachstum von +10,3% bzw. +5,1% in Lokalwährungen
  • EBIT-Marge: 13,5%, +100 Basispunkte gegenüber Vorjahresperiode
  • Konzerngewinn: CHF 852 Mio., 10,4% des Umsatzes
  • Ausblick 2026 angepasst: EBIT-Marge von ~13,5% (bisher: ~13,0%)

In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Schindler einen Auftragseingang von CHF 8 735 Mio. und einen Umsatz von CHF 8 162 Mio., was einem Wachstum in Lokalwährungen von 5,2% bzw. 2,6% entspricht. Das Betriebsergebnis stieg auf CHF 1 102 Mio., was einer EBIT-Marge von 13,5% entspricht. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 13,8%. Der Konzerngewinn erhöhte sich auf CHF 852 Mio., die Konzerngewinnmarge lag bei 10,4%. Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit betrug CHF 903 Mio.

 

Über Schindler
Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 67 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird.

Mehr Informationen
Katherine Lee | Head of External Communications
Phone +41 41 445 36 11 | Mobile +41 79 712 94 99
katherine.lee@schindler.com

Lars Brorson | Head of Investor Relations
Phone +41 414 45 40 36 | Mobile +41 79 543 38 74
lars.brorson@schindler.com

Schindler Management AG
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Schweiz 


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schindler Holding AG
Zugerstrasse 13
6060 Ebikon
Schweiz
Telefon: +41414453060
E-Mail: corporate.communications@schindler.com
Internet: www.schindler.com
ISIN: CH0024638212, CH0024638196
Valorennummer: 002463821
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2420024

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2420024  22.10.2026 CET/CEST

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