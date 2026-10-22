Schindler Holding AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Profitables Wachstum nimmt Fahrt auf



22.10.2026 / 06:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Auftragseingang und Umsatz im 3. Quartal: Wachstum von +10,3% bzw. +5,1% in Lokalwährungen

EBIT-Marge: 13,5%, +100 Basispunkte gegenüber Vorjahresperiode

Konzerngewinn: CHF 852 Mio., 10,4% des Umsatzes

Ausblick 2026 angepasst: EBIT-Marge von ~13,5% (bisher: ~13,0%) In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Schindler einen Auftragseingang von CHF 8 735 Mio. und einen Umsatz von CHF 8 162 Mio., was einem Wachstum in Lokalwährungen von 5,2% bzw. 2,6% entspricht. Das Betriebsergebnis stieg auf CHF 1 102 Mio., was einer EBIT-Marge von 13,5% entspricht. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 13,8%. Der Konzerngewinn erhöhte sich auf CHF 852 Mio., die Konzerngewinnmarge lag bei 10,4%. Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit betrug CHF 903 Mio. Über Schindler

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 67 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird. Mehr Informationen

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