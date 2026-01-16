Uniper Aktie

Uniper für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: UNSE01 / ISIN: DE000UNSE018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kraftwerksstrategie 16.01.2026 15:46:38

Profiteure der Energiewende: Aktien von Siemens Energy und RWE dank Regierungsplänen im Plus

Profiteure der Energiewende: Aktien von Siemens Energy und RWE dank Regierungsplänen im Plus

Profiteure der Energiewende und des KI-Ausbaus bleiben am deutschen Aktienmarkt gefragt.

Rückenwind lieferte am Freitag auch die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung, zu der am Vortag nach Börsenschluss eine Grundsatzeinigung mit der Europäischen Kommission bekannt gegeben wurde.

Die Aktien des Energietechnikkonzerns Siemens Energy stiegen zum Wochenschluss auf ein weiteres Rekordhoch und führten den DAX via XETRA zuletzt mit einem Plus von 3,04 Prozent auf 132,10 Euro an. 2026 liegen sie mittlerweile zehn Prozent im Plus, nachdem sie 2025 bereits um fast 140 Prozent zugelegt hatten. Bei dem Konzern laufen die Geschäfte mit Gasturbinen ebenso rund wie die Netztechnik.

Der Durchbruch für neue Gaskraftwerke in Deutschland lieferte nun weiteren Rückenwind. In diesem Jahr soll der Startschuss für deren Bau fallen. Sie sollen im Zuge des geplanten schrittweisen Kohleausstiegs die Versorgungssicherheit mit Strom gewährleisten.

Mehrere Energiekonzerne stehen schon in den Startlöchern. So hat etwa RWE an drei Standorten in NRW Kraftwerke geplant. Insgesamt drei Gigawatt an neuer flexibler Kraftwerkskapazität in Deutschland könne man sich vorstellen, hatte RWE-Finanzchef Michael Müller im Herbst gesagt. Auch Uniper steht nach eigenen Angaben bereit, sich mit rund zwei Gigawatt wasserstofffähigen Kraftwerken einzubringen. Die Steag Iqony Group will sich ebenfalls an den Auktionen mit bis zu zwei Gigawatt beteiligen.

Die RWE-Aktien erreichten am Freitag ein weiteres Hoch seit 2011. Zuletzt notierten sie noch 1,30 Prozent im Plus bei 51,42 Euro - für 2026 bedeutet das ein Kursanstieg um fast 13 Prozent. Erst am Vortag war der Kurs erstmals wieder seit 15 Jahren über die Schwelle von 50 Euro gesprungen. So hatte der Zuschlag bei britischen Offshore-Windkraftauktionen schon zur Wochenmitte für frischen Schwung gesorgt. Insgesamt hatte RWE Zuschläge für eine Kapazität von 6,9 GW erhalten. Zudem hatte RWE mit der Beteiligungsgesellschaft KKR eine langfristige Partnerschaft vereinbart, um die Norfolk-Projekte gemeinsam zu realisieren. KKR beteiligt sich dafür mit jeweils 50 Prozent an den Windparks.

Analysten sehen den DAX-Konzern damit als großen Gewinner der Ausschreibungsrunde und hoben ihre Kursziele an. Peter Bisztyga von der Bank of America und die Experten des Bankhauses Metzler etwa sind mit jeweils 59 Euro besonders optimistisch.

/mis/niw/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Porsche-Aktie dennoch höher: Weniger Auslieferungen in 2025

Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu Uniper

mehr Nachrichten

Analysen zu Uniper

mehr Analysen
21.01.25 Uniper Sell UBS AG
01.08.24 Uniper Underweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen