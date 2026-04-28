Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
28.04.2026 14:55:55
Profluent Inks Up To $2.25 Bln Deal With Lilly For Genetic Medicines
(RTTNews) - Profluent, an AI-first protein design company, on Tuesday announced a multi-program partnership with Eli Lilly and Company worth up ?to $2.25 billion to develop AI-designed enzymes for genetic medicines.
The deal includes an upfront payment, along with potential development and commercial milestone payments and tiered royalties on net sales.
Profluent aid the collaboration aims to develop more precise and scalable DNA-editing tools by combining its AI protein design models with Lilly's expertise in genetic medicines. Profluent will design recombinases for specific genetic targets, while Lilly will have exclusive rights to develop and commercialize selected candidates.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eli Lilly
Analysen zu Eli Lilly
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eli Lilly
|740,40
|-0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.