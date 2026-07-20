Profoto mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Profoto hat am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Profoto 0,360 SEK je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 171,0 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 142,0 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at