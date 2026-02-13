Profoto öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Profoto veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Profoto 1,08 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 163,0 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 18,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 200,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,570 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Profoto ein Ergebnis je Aktie von 3,15 SEK vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,60 Prozent auf 617,00 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 731,00 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at