ProFrac A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ProFrac A hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

ProFrac A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,290 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,93 Prozent auf 403,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 575,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at