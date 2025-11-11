|
ProFrac A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
ProFrac A hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
ProFrac A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,290 USD je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,93 Prozent auf 403,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 575,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
