Profusa Aktie
WKN DE: A41AL0 / ISIN: US74319X1081
|
30.12.2025 17:59:53
Profusa Shares Rise 80% On Debt Restructuring News
(RTTNews) - Profusa, Inc. (PFSA) shares surged nearly 80.23 percent after jumping $0.05 to $0.12 on Tuesday, following the company's announcement that it has restructured its Senior Secured Convertible Note.
The stock was last trading at $0.13, compared with a previous close of $0.07. Shares opened at $0.13 and traded in a day's range of $0.13 to $0.17 on the Nasdaq. Trading volume spiked sharply to about 648.63 million shares, far exceeding the average daily volume of roughly 10.20 million shares, indicating heightened market interest.
Over the past 52 weeks, Profusa shares have traded between $0.07 and $5.50, underscoring significant volatility.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Profusa Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Profusa Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Profusa Inc Registered Shs
|0,10
|-13,96%