Aarons Holdings Company Aktie
WKN DE: A2QKD7 / ISIN: US74319R1014
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28.10.2026 13:05:55
PROG Holdings, Inc. Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - PROG Holdings, Inc. (PRG) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $37.24 million, or $0.91 per share. This compares with $33.12 million, or $0.82 per share, last year.
Excluding items, PROG Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $42.96 million or $1.06 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 25.6% to $725.78 million from $577.71 million last year.
PROG Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $37.24 Mln. vs. $33.12 Mln. last year. -EPS: $0.91 vs. $0.82 last year. -Revenue: $725.78 Mln vs. $577.71 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.20 To $ 1.32
Adjusted values are from continuing operations
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