KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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18.08.2026 13:29:00
Prognose: Inferenzkosten für KI-Agenten verfünffachen sich bis 2028
Trotz sinkender Preise für KI-Modelle erwartet Gartner einen deutlichen Anstieg der Inferenzkosten für KI-Agenten. Bis 2028 sollen sie sich verfünffachen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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