Toyota Motor Aktie

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WKN: 853510 / ISIN: JP3633400001

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Verkäufe 05.11.2026 09:44:38

Prognose angehoben: Toyota-Aktie springt nach oben

Prognose angehoben: Toyota-Aktie springt nach oben

Der weltgrößte Autobauer Toyota rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit noch mehr Gewinn.

Das operative Ergebnis taxieren die Japaner nun auf 3,9 Billionen Yen (21,9 Mrd Euro), wie sie am Donnerstag am Hauptsitz in Toyota mitteilten. Bisher standen 3,4 Billionen Yen im Plan. Den Anstieg von Materialkosten sowie Produktionsstopps wegen Erdbeben und Überschwemmungen habe man in den Griff bekommen, hieß es vom VW-Rivalen. Zudem helfen ein schwacher Yen und die Nachfrage nach Mischantrieben aus Verbrenner- und Elektromotoren. Die Aktie legte in Tokio um 16,68 Prozent zu und schloss bei 3.533 Yen. Sie hatte bereits vor den Zahlen zugelegt, weil Anleger nach den US-Zwischenwahlen auf weniger Zollgegenwind aus den USA spekulierten.

Auch unter dem Strich dürfte mehr Gewinn herausspringen als bisher gedacht. Allerdings dürften die weltweiten Verkäufe nun nur noch bei knapp 11 Millionen Fahrzeugen liegen statt bei knapp 11,2 Millionen, wie es weiter hieß.

Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz bei nahezu stabilem Absatz um fast ein Zehntel auf knapp 27 Billionen Yen. Das operative Ergebnis zog ebenso deutlich auf 2,19 Billionen Yen an, die Marge blieb entsprechend stabil bei 8,1 Prozent. Das war mehr als von Analysten erwartet. Unter dem Strich legte der Gewinn um ein gutes Viertel auf 2,24 Billionen Yen zu.

/men/stk

TOYOTA (dpa-AFX)

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Bildquelle: Jelena. / Shutterstock.com,iStock/pilip76,FotograFFF / Shutterstock.com

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