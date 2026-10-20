adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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20.10.2026 20:22:04
Prognose angepasst: Adidas meldet Rekord-Quartal
Eine Zoll-Rückerstattung von 200 Millionen Euro verhilft dem Sportartikelhersteller Adidas im dritten Quartal zu einem Rekordergebnis. Im vierten Quartal soll es deshalb mehr Investitionen geben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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20.10.26
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20.10.26
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20.10.26
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|Verluste in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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