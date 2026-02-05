Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|
05.02.2026 08:44:38
Prognose bestätigt: Siemens Healthineers spürt Dollar-Schwäche und China
Die Bereiche Bildgebung und Strahlentherapie legten zu. Bei der Labortechnik drückte ein maues Geschäft in China die Bilanz bei Siemens Healthineers. Der Medizintechniker spricht dennoch von einem guten Start ins Jahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
