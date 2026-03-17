NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.03.2026 06:56:56
Prognose deutlich hochgeschraubt: Nvidia sieht bei KI-Chips Umsatzpotenzial von einer Billion Dollar
Der KI-Markt ist groß. So groß, dass es selbst Platzhirsch Nvidia schwerfällt, das Potenzial genau vorherzusagen. Gerade hieß es noch, 500 Milliarden könnten verdient werden, jetzt wird die Angabe verdoppelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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