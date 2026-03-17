NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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17.03.2026 06:56:56

Prognose deutlich hochgeschraubt: Nvidia sieht bei KI-Chips Umsatzpotenzial von einer Billion Dollar

Der KI-Markt ist groß. So groß, dass es selbst Platzhirsch Nvidia schwerfällt, das Potenzial genau vorherzusagen. Gerade hieß es noch, 500 Milliarden könnten verdient werden, jetzt wird die Angabe verdoppelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Der heimische Aktienmarkt wird sich zum Auftakt zunächst kaum aus der Deckung wagen. Beim DAX zeichnet sich zum Auftakt ein überschaubares Minus ab. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich überschaubare Verluste.
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