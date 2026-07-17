Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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17.07.2026 08:36:35

Prognose enttäuscht Anleger: Netflix setzt bereits bei Hunderten Titeln auf KI

Trotz Gewinnwachstum kann Netflix die Erwartungen der Anleger nicht erfüllen. Die Aktie des Streamingriesen verliert deutlich an Wert. Das Management kündigt an, in Zukunft seltener über die Popularität der eigenen Filme und Serien zu berichten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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