Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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17.07.2026 08:36:35
Prognose enttäuscht Anleger: Netflix setzt bereits bei Hunderten Titeln auf KI
Trotz Gewinnwachstum kann Netflix die Erwartungen der Anleger nicht erfüllen. Die Aktie des Streamingriesen verliert deutlich an Wert. Das Management kündigt an, in Zukunft seltener über die Popularität der eigenen Filme und Serien zu berichten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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