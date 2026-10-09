Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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09.10.2026 15:04:31
Prognose falsch veröffentlicht: Finanzaufsicht verhängt Millionenstrafe gegen VW
Volkswagen überrascht 2023 die Anleger mit einer unerwartet guten Prognose für das Geschäftsjahr. Die veröffentlichen die Wolfsburger jedoch nur als Pressemitteilung. Das bemängelt die deutsche Finanzaufsicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Analysen zu Volkswagen (VW) St.
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