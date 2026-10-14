KION GROUP Aktie

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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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14.10.2026 14:20:38

Prognose gesenkt: Kion stapelt tiefer - Mittelfristziele verschoben

Der Sommer verläuft für Kion enttäuschend. Am Ende muss der Lagerlogistik-Spezialist seine Jahresziele nachjustieren. Die Bestellungen verfehlten die Erwartungen. Marktteilnehmer hatten die Entwicklung kommen sehen und reagieren besonnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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13:29 KION GROUP Buy UBS AG
12:50 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
10:34 KION GROUP Buy Warburg Research
14.10.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
14.10.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Zinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.
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