Amgen Aktie
ISIN: ARDEUT110665
|Bilanz trifft Erwartungen
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01.05.2026 17:27:38
Prognose-Update bei Amgen: Aktie gibt nach den Zahlen dennoch nach
Die Amgen-Aktie verliert an der NASDAQ zeitweise 5,44 Prozent auf 327,40 US-Dollar. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie aber fast acht Prozent hinzugewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten sogar etwas mehr als ein Fünftel.
Für Analyst Akash Tewari von Jefferies war das Auftaktquartal von Amgen "okay". Umsatz und Gewinn hätten die Markterwartungen übertroffen. Die angehobene Jahresprognose sieht Tewari als erreichbar an.
Im ersten Quartal hatte Amgen den Umsatz um sechs Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 8,6 Milliarden US-Dollar gesteigert. Dabei wirkten dem um neun Prozent höheren Verkaufsvolumen niedrigere Preise und geringere Lagerbestände etwas entgegen. Der Gewinn legte unter dem Strich um fünf Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar zu. Die Kenngrößen lagen in etwa im Rahmen der Markterwartungen.
/he/so
THOUSAND OAKS (dpa-AFX)
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