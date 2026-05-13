RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
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13.05.2026 15:51:15
Prognoseanhebung angedeutet: RWE profitiert von windigem Jahresstart und Nahost-Konflikt
Der Nahost-Konflikt treibt Öl- und Gaspreise und am Ende auch die Strompreise. Und die werden nach Einschätzung des Versorgers RWE auch noch länger auf dem Niveau bleiben. Da sorgt beim Dax-Konzern wohl für eine Anpassung der Jahresprognose.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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