RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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13.05.2026 15:51:15

Prognoseanhebung angedeutet: RWE profitiert von windigem Jahresstart und Nahost-Konflikt

Der Nahost-Konflikt treibt Öl- und Gaspreise und am Ende auch die Strompreise. Und die werden nach Einschätzung des Versorgers RWE auch noch länger auf dem Niveau bleiben. Da sorgt beim Dax-Konzern wohl für eine Anpassung der Jahresprognose.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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