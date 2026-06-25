Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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25.06.2026 11:32:00
Prognosemärkte: Meta entwickelt offenbar eigene Plattform
Meta arbeitet Berichten zufolge an einer Prognose-App nach dem Vorbild von Polymarket und Kalshi, mit KI als Fragensteller und Schiedsrichter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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