Prognosen: Netanjahus Likud-Partei bei Wahl in Israel vorn

TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei der Parlamentswahl in Israel ist die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu laut Prognosen stärkste Kraft geworden. Auf Platz zwei landete demnach die Mitte-Partei Jaschar des Ex-Militärchefs Gadi Eisenkot./le/DP/he