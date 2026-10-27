27.10.2026 21:07:38

Prognosen: Netanjahus Likud-Partei bei Wahl in Israel vorn

TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei der Parlamentswahl in Israel ist die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu laut Prognosen stärkste Kraft geworden. Auf Platz zwei landete demnach die Mitte-Partei Jaschar des Ex-Militärchefs Gadi Eisenkot./le/DP/he

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