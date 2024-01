Progress Software: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Progress Software hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.01.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2023 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Progress Software ein EPS von 1,12 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 177,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 159,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,35 USD. Im letzten Jahr hatte Progress Software einen Gewinn von 4,13 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Progress Software mit einem Umsatz von insgesamt 698,15 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 610,62 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,33 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 4,23 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 694,31 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at