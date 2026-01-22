Progress Software: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Progress Software hat am 20.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,59 USD. Im letzten Jahr hatte Progress Software einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 252,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 215,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,54 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 977,83 Millionen USD – ein Plus von 29,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Progress Software 753,41 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

