Progress Software Aktie
WKN: 884284 / ISIN: US7433121008
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28.03.2026 02:30:48
Progress Software EVP Sells 23,194 Shares as Stock Falls 40% Year Over Year
Sundar Subramanian, EVP and GM of Infrastructure Mgmt at Progress Software Corporation (NASDAQ:PRGS), reported the sale of 23,194 shares of Common Stock across March 10, 2026 and March 11, 2026, following the exercise of 4,020 stock options, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($37.69); post-transaction value based on the post-sale holdings value as of March 11, 2026 ($566,350.48).Progress Software Corporation is a mid-sized enterprise software provider with a global footprint and a diversified suite of mission-critical solutions. The company focuses on enabling organizations to develop, deploy, and manage business applications efficiently across cloud, hybrid, and on-premises environments. Its competitive edge stems from a comprehensive product portfolio, strong recurring revenue streams, and a focus on automation and secure data connectivity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Progress Software Corp.
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28.09.25
|Ausblick: Progress Software mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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