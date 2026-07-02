Progress Software legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Progress Software hat am 30.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 253,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 237,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at