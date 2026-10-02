|
02.10.2026 06:31:29
Progress Software präsentierte Quartalsergebnisse
Progress Software hat am 30.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,440 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 246,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 249,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!