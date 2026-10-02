Progress Software präsentierte Quartalsergebnisse

Progress Software hat am 30.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,440 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 246,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 249,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at