PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered präsentierte in der am 14.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 40,87 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 35,86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,68 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at