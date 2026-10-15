PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered legte Quartalsergebnis vor

PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 20,40 JPY. Im letzten Jahr hatte PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered einen Gewinn von 38,33 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,47 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,43 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at