PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered veröffentlichte am 14.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25,31 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 31,18 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,53 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at