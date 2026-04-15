Progressive Aktie

Progressive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865496 / ISIN: US7433151039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.04.2026 15:00:09

Progressive Corp. March Net Profit Up 36%; Q1 Net Profit Up 10%

(RTTNews) - Insurer Progressive Corp. (PGR) reported that March 2026 net income was $712 million or $1.21 per share, up from $901 million or $1.53 per share in March 2025.

Net premiums written for the month improved 10 percent to $9.91 billion and net premiums earned grew 11 percent to $7.52 billion from last March.

Companywide total policies in force as of March 31, 2016 grew 9 percent to 39.57 million from 36.29 million in March 31, 2025.

For the first quarter, net income was $2.82 billion or $4.80 per share, up 10 percent from $2.57 billion or $4.37 per share in the prior-year quarter.

Net premiums written for the quarter grew 6 percent to $23.64 billion and net premiums earned increased 8 percent to $20.97 billion in the year-ago quarter.

In Wednesday's pre-market trading, PGR is trading on the NYSE at $194.00, down $2.74 or 1.39 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Progressive Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Progressive Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Progressive Corp. 172,70 0,96% Progressive Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen