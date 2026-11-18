Progressive Aktie
WKN: 865496 / ISIN: US7433151039
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18.11.2026 14:41:01
Progressive Corporation October Net Income Slips
(RTTNews) - Progressive Corporation (PGR), an insurance company, on Wednesday reported a drop in net income for the month of October 2026.
For the month of October 2026, Progressive Corporation reported a net income of $828 million, or $1.43 per share, less than $846 million, or $1.44 per share in the same period last year. Net premiums earned moved up to $7.166 billion from the prior year's $7.078 billion. Net premiums written stood at $7.079 billion, compared with $7.002 billion a year ago.
PGR was down by 1.97% at $229.99 in the pre-market trade on the New York Stock Exchange.
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