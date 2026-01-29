Progressive hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Progressive veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent auf 21,35 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,95 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 14,40 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 7,29 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 90,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 75,34 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at