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15.10.2026 06:31:29
Progressive mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Progressive ließ sich am 14.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Progressive die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,18 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 22,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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