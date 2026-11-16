Progressive Aktie
WKN: 865496 / ISIN: US7433151039
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16.11.2026 18:00:02
Progressive Paid a $13.50 Annual Dividend Last January. Will It Pay Another for 2026?
Anyone who owns or has been keeping tabs on shares of insurance company Progressive (NYSE:PGR) for a few years now knows that its dividends are either feast or famine, largely reflecting the prior year's profit.
It dished out a special dividend of $13.50 per share in January of this year (in addition to four quarterly dividends of $0.10) after earning a diluted $19.23 per share in 2025, for instance. However, the prior January's bonus payment was only $4.50, when the company earned $14.40 per share.
Following 2023's diluted per-share profit of only $6.58 due to that year's catastrophic weather, Progressive opted to make a special payment of only $0.75 per share in early 2024, on top of its four regular quarterly dividends of $0.10 apiece.
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|Progressive Corp.
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