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28.08.2026 06:31:29
Progressive Planet Solutions legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Progressive Planet Solutions hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,010 CAD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 18,85 Prozent auf 23,20 Millionen CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 19,52 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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