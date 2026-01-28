Progressive Aktie
WKN: 865496 / ISIN: US7433151039
|
28.01.2026 14:38:34
Progressive Q4 Net Income Rises; Andrew Quigg To Succeed Sauerland As CFO
(RTTNews) - The Progressive Corporation (PGR) reported fourth quarter net income of $2.95 billion, an increase of 25% from a year ago. Earnings per share was $5.02 compared to $4.01. Net premiums written was $19.5 billion, an increase of 8% from last year.
The Progressive Corporation also announced that John Sauerland, Chief Financial Officer, will retire from Progressive on July 3, 2026. Andrew Quigg, currently Chief Strategy Officer, is expected to succeed Sauerland as CFO when Sauerland retires. Until that time, Quigg will work closely with Sauerland.
In pre-market trading on NYSE, Progressive shares are up 0.7 percent to $209.52.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Progressive Corp.
|
16:04
|S&P 500-Wert Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Progressive-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.01.26
|S&P 500-Titel Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Progressive-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.01.26
|S&P 500-Wert Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Progressive von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Handel: S&P 500 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
08.01.26
|S&P 500-Papier Progressive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Progressive von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
02.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
02.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 in Rot (finanzen.at)