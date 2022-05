Progressive Waste Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Progressive Waste Solutions präsentierte in der am 04.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,820 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,650 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1,65 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,35 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,830 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1,61 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at