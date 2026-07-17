Progressive zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Progressive stellte am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,40 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,00 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,60 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at