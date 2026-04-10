PROGRIT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PROGRIT gab am 09.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,16 JPY. Im Vorjahresviertel hatte PROGRIT 20,73 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,34 Prozent auf 1,66 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at