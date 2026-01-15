|
PROGRIT: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
PROGRIT hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,98 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 26,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,68 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PROGRIT einen Umsatz von 1,42 Milliarden JPY eingefahren.
