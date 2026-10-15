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15.10.2026 06:31:29
PROGRIT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
PROGRIT hat am 14.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 31,96 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PROGRIT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 64,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,51 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 90,33 JPY, nach 71,15 JPY im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 33,05 Prozent auf 7,65 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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