PROGRIT zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PROGRIT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 19,23 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14,24 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat PROGRIT im vergangenen Quartal 1,81 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PROGRIT 1,42 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at