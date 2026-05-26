Progyny Aktie
WKN DE: A2PT5Q / ISIN: US74340E1038
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26.05.2026 14:17:59
Progyny Authorized Up To $200 Mln Buyback
(RTTNews) - Progyny, Inc. (PGNY), a women's health and family building solutions company, Tuesday announced that it has been authorized to repurchase up to $200 million of its common stock.
The buyback program will be funded by cash.
In pre-market activity, PGNY shares were trading at $25.14, up 1.04% on the Nasdaq.
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