Progyny Aktie
WKN DE: A2PT5Q / ISIN: US74340E1038
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19.07.2026 11:41:01
Progyny COO Cummings Sells 3,437 Shares for $109,000 -- Here's What That Means for Investors
Melissa B. Cummings, Chief Operating Officer of Progyny, Inc. (NASDAQ:PGNY), reported a sale of 3,437 shares of common stock on July 14, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($31.73); post-transaction value based on July 14, 2026, market close ($32.36).Progyny is a market-leading benefits management company with a $2.5 billion market capitalization, generating $1.3 billion in TTM revenue with $67.7 million in net income. The company has established a differentiated competitive position through its integrated platform combining benefits administration, personalized member services, and access to a selective network of fertility specialists, positioning it as a strategic partner for employers seeking to attract and retain talent through comprehensive family-building benefits.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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