Progyny veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Progyny hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Progyny noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Progyny in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 341,3 Millionen USD im Vergleich zu 313,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at