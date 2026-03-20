Weir Group Aktie

Weir Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857968 / ISIN: GB0009465807

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20.03.2026 15:10:43

'Project Hail Mary' Creator Andy Weir Just Taught Me a Surprising Thing About Sci-Fi

I spoke with Andy Weir about the adaptation of his hit novel, Project Hail Mary. Our conversation quickly turned into a mind-blowing lesson about science fiction.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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