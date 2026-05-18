ProjectCompany,Inc Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ProjectCompany,Inc Registered hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 9,71 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProjectCompany,Inc Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 7,93 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,26 Prozent auf 1,64 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at