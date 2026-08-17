ProjectCompany,Inc Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ProjectCompany,Inc Registered präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,53 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -5,740 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,54 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,28 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at