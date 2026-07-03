Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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03.07.2026 17:33:00
Projekt Aion: Video-Leak zeigt Konzept, wie Microsoft Windows auf KI trimmt
Ein Video aus dem Jahr 2024 zeigt, wie KI-zentrisch Microsoft sich Windows vorstellen konnte: Von der etablierten Bedienoberfläche blieb nicht viel übrig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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