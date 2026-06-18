KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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18.06.2026 08:53:00
Projekt Spark: KI-Tool soll Behörden deutlich schneller machen
Planungs- und Genehmigungsverfahren dauern. Das Bundesdigitalministerium stellt ein neues KI-Tool vor, das die Verfahrensdauer erheblich senken soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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