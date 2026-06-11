Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.06.2026 19:32:04

Projekte in Europa gefährdet : Siemens Energy warnt vor Kapazitätsabbau in der Windkraft

Europa setzt stark auf erneuerbare Energien, doch der Ausbau kommt nur schleppend voran. Siemens Energy hat Milliarden in neue Kapazitäten investiert, blickt nun jedoch mit Sorge nach vorn. Der Hersteller von Offshore-Windturbinen warnt vor ausbleibenden Aufträgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten