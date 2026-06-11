Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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11.06.2026 19:32:04
Projekte in Europa gefährdet : Siemens Energy warnt vor Kapazitätsabbau in der Windkraft
Europa setzt stark auf erneuerbare Energien, doch der Ausbau kommt nur schleppend voran. Siemens Energy hat Milliarden in neue Kapazitäten investiert, blickt nun jedoch mit Sorge nach vorn. Der Hersteller von Offshore-Windturbinen warnt vor ausbleibenden Aufträgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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